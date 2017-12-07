Еда родом из СССР

Старт новшествам задавали вожди: Хрущёв завёл моду на пирожные-малютки

Многие из нас выросли на советской еде. Не так уж она была плоха! В ней была своя классика жанра. Была и своя экзотика — Например салат из кальмаров или дальневосточных креветок. Многие блюда, которые подавали в советском общепите, включая винегрет, борщ, котлеты и кашу, до сих пор составляют основу рациона тех, кто родом из СССР.

«Немецкий» желудок

Феномен «советская еда» не возник ниоткуда: отчасти он впитал как исконные здоровые традиции русской кухни, частично — пристрастия советских бонз, позаимствовал кое-что из кухонь разных народов, населявших СССР. Вожди же со своими вкусами и гастрономическими привычками то составляли одно целое с народом, то становились от него страшно далеки. Зато генсеки всегда задавали моду в меню больших приёмов.

А начиналось всё — скромнее некуда. Пищевые пристрастия Владимира Ильича Ульянова (Ленина), как и у большинства людей, сформировались в детстве. Ленин рос в дворянской семье, которая питалась весьма разнообразно. Свежий крестьянский творог, молоко и масло, телятина, птица, бочковая икра, разнообразные каши, запеканки, уха или щи, крендели, булочки, пироги, расстегаи и прочее считались в ту пору недорогой здоровой русской пищей. И если отец Ленина в еде следовал русским национальным традициям, зато мать, выросшая в немецкой протестантской среде, предпочитала питание более сбалансированное.Поэтому семья Ульяновых полюбила молочные, овощные, крупяные супы. Кстати, эту любовь к молочным супам Ленин пронёс через всю жизнь.

Попавшие в так называемую ссылку, а скорее — на поселение в богатый сибирский край, Ленин и Крупская, судя по воспоминаниям и письмам к родным, питались как никогда здоро`во и разнообразно. На кухне не переводились свежее парное молоко, молодое мясо, рыба лучших лососёвых пород, лесная пернатая дичь, овощи и грибы, ягоды, мёд, квашения и соления. Но с приходом революции о таком здоровом питании уже и говорить было нечего. О мясе и масле в те годы в Кремле забыли. Обедал Ленин в столовой: жидкий суп, пшённая каша и чай.

Валтасаровы пиры

Ходят легенды, что Сталин любил русскую кухню, например сибирские пельмени. Может быть, он с ними познакомился в ссылке. Но, судя по другим воспоминаниям, с кавказским меню он не расставался. И без шашлыка из барашка, который перед подачей посыпали сушёным барбарисом, и других кавказских яств, фруктов, винограда и цитрусовых или, например, грузинского вина, обходиться не мог. Интересен опыт Сталина-садовода. Дач у Сталина за жизнь было несколько. Одно время основной резиденцией была дача в Зубалове, где хозяин велел разбить сад. И где, по воспоминаниям дочери Светланы, «в отдалении от дома отгородили сетками небольшую полянку с кустарниками и развели там фазанов, цесарок, индюшек; в небольшом бассейне плавали утки…» Дальнюю дачу Сталина в Семёновском украшал ухоженный парк, каскад прудов. И пока был жив хозяин, вблизи дачи мычали коровы, бегали поросята, куры и гуси. Гурман Сталин особенно ценил лосиное мясо. На территории постоянно паслись пять-семь лосят. В парниках, как при царях, круглый год выращивались овощи. Однажды вождь дал указание очистить от деревьев участок земли на ближней даче и установить там термометры, чтобы выяснить, какая часть участка более солнечная и тёплая. Затем лично распланировал участок и указал место постройки теплицы, которую работники дачи называли лимонарием. Зимой теплица обогревалась компрессорами. Лимоны Сталин любил, и они созрели на даче уже в первый год высадки взрослых деревьев.

Лакомка Хрущёв

Конечно, поскольку многим на кухне заправляла супруга и сам хозяин, при Хрущёве в кремлёвском меню пышным цветом расцвели украинские деликатесы: домашняя окрошка, колбаса-кровянка, охотничий кулеш, пирожки и вареники с разными начинками: с кислой капустой и луком, творогом и сметаной, с картошкой, с вишнями… У Хрущёвых не переводились на столе домашние пироги, пончики, пирожные-малютки, безе, эклеры. Хрущёв любил принимать гостей на даче — ближе к домашней обстановке. А на праздники в Кремле обычно фаршировали молочного поросёнка — гречневой кашей и печёнкой. Подавали его на большом блюде целиком, запечённым и румяным, с хвостиком крючком. Говорят, что, несмотря на свой партийный атеизм, и яйца Хрущёвы красили на Пасху — как было в детстве. Заливное при Хрущёве вошло в моду: не только заливные креветки или холодец из петуха, но и заливной телячий язык, заливной судак и пр. А одно блюдо на хрущёвских приёмах было по-настоящему царским: судак, фаршированный дальневосточными крабами. Для начинки мясо крабов измельчали, добавляли натёртый свежий огурец, сливки, варёный яичный желток, вологодское сливочное масло.

«Бровеносец» и колдуны

Наследовавший «престол» генсека Брежнев тоже слыл известным гурманом. Говорят, что автором многих деликатесов была лично его супруга Виктория Петровна. Она любила угощать своими фирменными блюдами. Особенно гордилась «колдунами», для приготовления которых мясной фарш смешивался с мелко нарезанным луком и хорошо растолчённой картошкой, сваренной в мундире. Затем отдельно жарился лук кольцами и высушивался до состояния «соломки». Скатанные из фарша шарики запекали в духовке и посыпали этим хрустящим луком. Сам же Брежнев, судя по воспоминаниям современников, предпочитал простую яичницу с салом, жаренную на чугунной сковородке. Зато иностранных гостей в Кремле при знаменитом «бровеносце» потчевали настоящими русскими деликатесами: фаршированной щукой, осетриной, балыками, чёрной икрой, маринованными и солёными грибочками.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Котлеты по-киевски

300 г куриного филе, кусочек сливочного масла, 100 г растительного масла, 5 г укропа, 50 г панировочных сухарей,

1 яйцо.

Куриную грудку отбиваем, кладём на отбитую курицу масло и зелень. Формируем котлету. Обваливаем в муке, яйце и панировочных сухарях. Кладём в холодильник или в заморозку. В казане или фритюрнице разогреваем большое количество растительного масла. Обжариваем котлеты до золотистой корочки и доготавливаем в духовке.

Макароны по-флотски

200 г макарон, 180 г тушёнки, 20 г лука, 20 г сливочного масла, соль и перец.

Шаг 1. В сотейнике соединяем подготовленные макароны, жареный лук и готовую тушёнку, всё тушим до готовности блюда.

Шаг 2. Перекладываем на тарелку или в маленькую порционную сковороду и поливаем сливочным маслом.

Подготовила Алёна Стриж