130 000 вакцин против гриппа прибудут в страну в течение двух недель

По данным Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP), первая партия из 30 000 вакцин против гриппа уже была использована. По словам властей, вторая партия вакцин прибудет в Молдову примерно через две недели.

По словам представителей ANSP, 130 000 вакцин были пожертвованы гражданам нашей страны американской организацией.

Первая партия вакцин предназначалась людям из групп риска. Впервые в этом году прививать от гриппа рекомендуют младенцев и беременных женщин, передаёт publika.md.

Напоминаем, что три случая гриппа были зарегистрированы в столице на прошлой неделе. В прошлом году 557 человек заболели гриппом, четверо из которых скончались от осложнений.