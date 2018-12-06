130 000 вакцин против гриппа прибудут в страну в течение двух недель

130 000 вакцин против гриппа прибудут в страну в течение двух недель

По данным Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP), первая партия из 30 000 вакцин против гриппа уже была использована. По словам властей, вторая партия вакцин прибудет в Молдову примерно через две недели.

По словам представителей ANSP, 130 000 вакцин были пожертвованы гражданам нашей страны американской организацией.

Первая партия вакцин предназначалась людям из групп риска. Впервые в этом году прививать от гриппа рекомендуют младенцев и беременных женщин, передаёт publika.md.

Напоминаем, что три случая гриппа были зарегистрированы в столице на прошлой неделе. В прошлом году 557 человек заболели гриппом, четверо из которых скончались от осложнений.

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