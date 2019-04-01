13 Максимов Максимовых, столько же Давидов Давидовых: в Молдове подсчитали, у скольких людей имена совпадают с фамилиями

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Встретить Иванова Ивана Ивановича в Молдове не так-то просто, но возможно. Этот вопрос стал поводом для того, чтобы провести маленькое расследование и подсчитать количество людей, у которых в паспорте в строках “имя” и “фамилия” написано одно и то же.

Так, согласно исследованию, проведённому командой портала diez.md, на сегодняшний день в Республике Молдова проживают 196 человек, чьи имена совпадают с фамилиями. Первыми в списке находятся Давиды и Максимы – 13 Давидов Давидовых и столько же Максимов Максимовых. За ними в списке значатся следующие имена:

Раду Раду – 9 человек;

Андрей Андрей – 8 человек;

Богдан Богдан – 6 человек;

Алексей Алексей – 5 человек;

Кристиан Кристиан – 5 человек;

Константин Константин – 4 человека;

Александр Александр – 4 человека;

Дамиан Дамиан – 3 человека;

Сергей Сергей – 3 человека;

Михай Михай – 3 человека;

Павел Павел – 2 человека;

Антон Антон – 2 человека;

Дойна Дойна – 2 человека;

Влад Влад – 2 человека;

Михаил Михаил – 2 человека;

Симион Симион – 2 человека;

Григорий Григорий – 2 человека;

Ион Ион – 1 человек;

Николае Николае – 1 человек;

Санду Санду – 1 человек;

Тудор Тудор – 1 человек;

Денис Денис – 1 человек;

Степан Степан – 1 человек;

Мариан Мариан -1 человек.

Этот список дополнен и теми именами, которые практически совпадают с фамилиями, но имеют небольшие отличия:

Мария Мариан – 84 человека;

Михай Михаил – 27 человек;

Марина Мариан – 11 человек;

Марин Мариан – 6 человек;

Влад Владимир – 1 человек.