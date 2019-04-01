13 Максимов Максимовых, столько же Давидов Давидовых: в Молдове подсчитали, у скольких людей имена совпадают с фамилиями

13 Максимов Максимовых, столько же Давидов Давидовых: в Молдове подсчитали, у скольких людей имена совпадают с фамилиями

Встретить Иванова Ивана Ивановича в Молдове не так-то просто, но возможно. Этот вопрос стал поводом для того, чтобы провести маленькое расследование и подсчитать количество людей, у которых в паспорте в строках “имя” и “фамилия” написано одно и то же.  

Так, согласно исследованию, проведённому командой портала diez.md, на сегодняшний день в Республике Молдова проживают 196 человек, чьи имена совпадают с фамилиями. Первыми в списке находятся Давиды и Максимы – 13 Давидов Давидовых и столько же Максимов Максимовых. За ними в списке значатся следующие имена:

  • Раду Раду – 9 человек;
  • Андрей Андрей – 8 человек;
  • Богдан Богдан – 6 человек;
  • Алексей Алексей – 5 человек;
  • Кристиан Кристиан – 5 человек;
  • Константин Константин – 4 человека;
  • Александр Александр – 4 человека;
  • Дамиан Дамиан – 3 человека;
  • Сергей Сергей – 3 человека;
  • Михай Михай – 3 человека;
  • Павел Павел – 2 человека;
  • Антон Антон – 2 человека;
  • Дойна Дойна – 2 человека;
  • Влад Влад – 2 человека;
  • Михаил Михаил – 2 человека;
  • Симион Симион – 2 человека;
  • Григорий Григорий – 2 человека;
  • Ион Ион – 1 человек;
  • Николае Николае – 1 человек;
  • Санду Санду – 1 человек;
  • Тудор Тудор  – 1 человек;
  • Денис Денис – 1 человек;
  • Степан Степан – 1 человек;
  • Мариан Мариан -1 человек.

Этот список дополнен и теми именами, которые практически совпадают с фамилиями, но имеют небольшие отличия:

  • Мария Мариан – 84 человека;
  • Михай Михаил – 27 человек;
  • Марина Мариан – 11 человек;
  • Марин Мариан – 6 человек;
  • Влад Владимир – 1 человек.
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