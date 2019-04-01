13 Максим Максимов, столько же Давид Давидов: в Молдове подсчитали, у скольких людей имена совпадают с фамилиями

Встретить Иванова Ивана Ивановича в Молдове не так-то просто, но возможно. Этот вопрос стал поводом для того, чтобы провести маленькое расследование и подсчитать количество людей, у которых в паспорте в строке имя и фамилия написано одно и то же.
Так, согласно исследованию, проведённому командой портала diez.md, на сегодняшний день в Республике Молдова проживают 196 человек, чьи имена совпадают с фамилиями. Первыми в списке находятся Давиды и Максимы – 13 Давид Давидов и столько же Максим Максимов. За ними в списке значатся следующие имена:
- Раду Раду – 9 человек;
- Андрей Андрей – 8 человек;
- Богдан Богдан – 6 человек;
- Алексей Алексей – 5 человек;
- Кристиан Кристиан – 5 человек;
- Константин Константин – 4 человека;
- Александр Александр – 4 человека;
- Дамиан Дамиан – 3 человека;
- Сергей Сергей – 3 человека;
- Михай Михай – 3 человека;
- Павел Павел – 2 человека;
- Антон Антон – 2 человека;
- Дойна Дойна – 2 человека;
- Влад Влад – 2 человека;
- Михаил Михаил – 2 человека;
- Симион Симион – 2 человека;
- Григорий Григорий – 2 человека;
- Ион Ион – 1 человек;
- Николае Николае – 1 человек;
- Санду Санду – 1 человек;
- Тудор Тудор – 1 человек;
- Денис Денис – 1 человек;
- Степан Степан – 1 человек;
- Мариан Мариан -1 человек.
Этот список дополнен и теми именами, которые практически совпадают с фамилиями, но имеют небольшие отличия:
- Мария Мариан – 84 человека;
- Михай Михаил – 27 человек;
- Марина Мариан – 11 человек;
- Марин Мариан – 6 человек;
- Влад Владимир – 1 человек.
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