13 кандидатов допущены к конкурсу на должность судьи КС

Накануне состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда от правительства.
Как передаёт moldpres.md, после рассмотрения документов кандидатов комиссия приняла решение допустить к конкурсу следующих лиц:
- Струля Мария
- Постика Александр
- Рошка Николай
- Корж Михаил
- Чимил Дорин
- Сербенко Эдуард
- Гуштюк Андрей
- Гросу Владимир
- Шова Люба
- Гроза Андрей
- Буруянэ Михаил
- Павел Думитру
- Бостан Галина
Отбор кандидатов на должность судьи Конституционного суда от правительства состоится 6 августа, пишет источник. Кандидаты пройдут конкурс резюме и собеседование.
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