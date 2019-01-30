13 ДТП за сутки в Приднестровье: пострадали только автомобили

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За прошедшие сутки на дорогах Приднестровья зафиксировано 7 аварий. Из них 4 произошли в Тирасполе, 2 в Рыбнице и 1 в Бендерах.

В результате ДТП пострадавших нет. Повреждения получили 13 автомобилей. В двух случаях водители покинули место аварии, передаёт mvdpmr.org.

28-летний тираспольчанин не учёл метеоусловия, не выбрал безопасную скорость движения и задел припаркованный автомобиль Opel. При движении задним ходом были неосторожны трое водителей, а двое не уступили дорогу.

В Рыбнице автоледи за рулём Nissan, совершая поворот налево, не пропустила следовавший во встречном направлении Peugeot. В Тирасполе 23-летний житель г. Слободзея, находясь за рулём “ВАЗ-2103”, не уступил при перестроении дорогу автомобилю Toyota. Ещё одна жительница Тирасполя, управляя Mitsubishi, не выбрала безопасную скорость движения и въехала в ограждение.

Сотрудники ГАИ проводят проверки всех обстоятельств случившихся ДТП.