13 человек отравились на поминках в Сорокском районе

13 человек отравились на поминках в Сорокском районе

13 человек попали в больницу после того, как отправились на поминках в Сороках. Информацию порталу Observatorul de Nord подтвердили врачи. 

По их словам, у всех госпитализированных симптомы пищевого отравления: высокая температура, тошнота, рвота, боли в области желудка. Врачи устанавливают диагноз, а подразделению Национального центра общественного здоровья в Сорокском районе предстоит проверить экономического агента, который приготовил блюда, изучить меню и продукты.

Отмечается, что все пострадавшие были на поминках в селе Холошница Сорокского района. Поминальный стол готовил ресторан из Дрокии.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md