13 человек отравились на поминках в Сорокском районе

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13 человек попали в больницу после того, как отправились на поминках в Сороках. Информацию порталу Observatorul de Nord подтвердили врачи.

По их словам, у всех госпитализированных симптомы пищевого отравления: высокая температура, тошнота, рвота, боли в области желудка. Врачи устанавливают диагноз, а подразделению Национального центра общественного здоровья в Сорокском районе предстоит проверить экономического агента, который приготовил блюда, изучить меню и продукты.

Отмечается, что все пострадавшие были на поминках в селе Холошница Сорокского района. Поминальный стол готовил ресторан из Дрокии.