13 человек нарушили режим пограничной зоны за сутки

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

13 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконного ввоза товаров;

2 попытки пересечь границу по поддельным документам;

8 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 36 772 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 19 733. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 415 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 786 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 098 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 721 пересечение,

КПП «Атаки» – 4 169 пересечений,

КПП «Скуляны» – 3 970 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 922 пересечения,

КПП «Крива» – 2 117 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 842 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 365 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 872 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 866 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.