13 400 исков и 16 миллионов евро выплат: статистика Молдовы за 21 год присутствия в ЕСПЧ

12 сентября 1997 года Молдова стала участником Европейской конвенции о правах человека и признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На протяжении двух десятилетий против нашей страны было подано 13 400 исков, и страна была вынуждена выплатить миллионы евро, пишет agora.md.

С 1997 года по 31 декабря 2017 года ЕСПЧ зарегистрировал более 13 400 заявлений против Молдовы. По состоянию на 31 декабря 2017 года 1 348 из них (10,1%) все еще ожидали рассмотрения. Что касается количества незавершенных заявок, Молдова занимает 11-е место из 47 стран-членов ЕСПЧ.

Наиболее распространенные виды нарушений, обнаруженных в ЕСПЧ в исках по отношению к Молдове – неисполнение судебных решений, жестокое обращение, неадекватное расследование случаев насилия и смертей, плохие условия содержания в заключении, а также необоснованная отмена окончательных судебных решений.

На основании решений ЕСПЧ, принятых до 31 декабря 2017 года, Республика Молдова была вынуждена выплатить компенсаций на сумму более 16 300 000 евро.