13 000 договоров аренды зарегистрировали в налоговой за прошедший год

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В 2019 году в Государственной налоговой службе зарегистрировано 13 217 договоров аренды. Поступления в бюджет составили 22,7 млн леев.

Как передаёт moldpres.md, в течение прошлого года было выявлено 5 344 человека, сдавших в аренду недвижимое имущество без регистрации в соответствии с законодательством. Также в 2019 году были проведены проверки 648 физических лиц, сдающих в аренду помещения или дома. В результате дополнительно в бюджет поступило: базовых выплат – 715,2 тыс. леев, пени – 37,8 тыс. леев и штрафов – 105,9 тыс. леев.