120 цыплят сгорели во время пожара на птицеферме в Теленештах (ФОТО)

120 цыплят сгорели во время пожара на птицеферме в Теленештах (ФОТО)

Вчера сотрудники ГИЧС тушили пожар в селе Коропчень Теленештского района. На окраине села горело здание птицефабрики.

На место происшествия были направлены два пожарных расчёта. Огонь распространился по крыше фермы и повредил площадь в 120 кв. метров. Также при пожаре погибли 120 цыплят.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось спасти 10 000 кур, а также 14 свиней из соседней пристройки. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Все обстоятельства и причину пожара предстоит установить.

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