12 водителей грузовиков получили штрафы за перегруз (ФОТО)

12 водителей грузовиков получили штрафы за перегруз (ФОТО)

Несколько водителей получили штрафы за вождение транспортных средств с превышением допустимой массы груза на дорогах общего пользования. Об этом говорится в заявлении Национального агентства автомобильного транспорта.

В период с 9 по 13 декабря было выписано 12 штрафов за перевозку грузов без специального разрешения, а также за за превышение допустимой массы груза, пишет unimedia.info. Сумма штрафов составила в некоторых случаях до 5 000 леев. Помимо штрафов, некоторых водителей временно лишили номерных знаков.

В этой связи Национальное агентство автомобильного транспорта напоминает водителям большегрузов, что для перевозки грузов, превышающих максимально допустимые веса и габариты, требуется специальное разрешение.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md