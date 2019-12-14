12 водителей грузовиков получили штрафы за перегруз (ФОТО)

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Несколько водителей получили штрафы за вождение транспортных средств с превышением допустимой массы груза на дорогах общего пользования. Об этом говорится в заявлении Национального агентства автомобильного транспорта.

В период с 9 по 13 декабря было выписано 12 штрафов за перевозку грузов без специального разрешения, а также за за превышение допустимой массы груза, пишет unimedia.info. Сумма штрафов составила в некоторых случаях до 5 000 леев. Помимо штрафов, некоторых водителей временно лишили номерных знаков.

В этой связи Национальное агентство автомобильного транспорта напоминает водителям большегрузов, что для перевозки грузов, превышающих максимально допустимые веса и габариты, требуется специальное разрешение.