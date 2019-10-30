12 молодых людей пройдут стажировку в Парламенте РМ

12 молодых людей пройдут стажировку в Парламенте РМ

Сегодня были определены бенефициары Программы стажировок в Парламенте Республики Молдова на осенне-зимнюю сессию 2019 года. Это 12 молодых людей, обучающихся на последнем курсе лиценциата, мастерата или докторантуры, а также представители гражданского общества.

Стажёры будут работать в различных подразделениях парламента. У каждого из них будет наставник из секретариата учреждения. Молодые люди будут участвовать в процессе анализа, разработки и администрирования законодательных документов, процедуре законодательной экспертизы, в заседаниях парламентских комиссий и в других мероприятиях.

Программа стажировки в Парламенте Республики Молдова проводится два раза в год во время очередных сессий законодательного органа. Она длится около трёх месяцев. По окончании стажировки участники получают соответствующий сертификат.

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