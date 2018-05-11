“12 мая держим кулаки за нашу команду”: Додон поздравил DoReDos с выходом в финал “Евровидения”

“12 мая держим кулаки за нашу команду”: Додон поздравил DoReDos с выходом в финал “Евровидения”

Глава государства прокомментировал высокий результат молдавских исполнителей во втором полуфинале песенного конкурса. 

– Молдова прошла в финал «Евровидения»! Группа DoReDos, которую поддерживает Президент Республики Молдова, прошла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2018», проходящего в этом году в Португалии. Песня “My lucky day”, автором и продюсером которой является наш добрый друг Филипп Киркоров, была одна из лучших на этой стадии конкурса. Браво, DoReDos! В субботу, 12 мая, держим кулаки за нашу команду! – отметил он. 

Напомним, представителям Молдовы вчера удалось войти в 10-ку финалистов ежегодного песенного конкурса “Евровидение-2018”.

 

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