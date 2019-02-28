12 лет тюрьмы дали жителю Теленешт, едва не убившему соседа

12 лет тюрьмы дали жителю Теленешт, едва не убившему соседа

Житель района Теленешты проведёт ближайшие 12 лет за решеткой. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении телесных повреждений и покушении на убийство.

21 октября 2018 года во дворе жилого дома на столичной улице М. Драган, где подсудимый снимал комнату, мужчина ранил молодого человека в руку и далее намеревался нанести ещё удар в область груди. Однако в конфликт вовремя вмешались свидетели, которые вызвали полицию. Агрессор был задержан.

При рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый не признал свою вину. Мужчина заявил, что пошёл на этот шаг, так как родители пострадавшего парня обратились в полицию с жалобой на то, что нападавший постоянно курил на лестничной площадке.

Помимо лишения свободы, 25-летний обвиняемый должен выплатить жертве моральный и материальный ущерб в размере 60 000 леев, а также 1 718 леев в пользу государства – за судебные издержки.

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