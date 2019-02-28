12 лет тюрьмы дали жителю Теленешт, едва не убившему соседа

0

Житель района Теленешты проведёт ближайшие 12 лет за решеткой. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении телесных повреждений и покушении на убийство.

21 октября 2018 года во дворе жилого дома на столичной улице М. Драган, где подсудимый снимал комнату, мужчина ранил молодого человека в руку и далее намеревался нанести ещё удар в область груди. Однако в конфликт вовремя вмешались свидетели, которые вызвали полицию. Агрессор был задержан.

При рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый не признал свою вину. Мужчина заявил, что пошёл на этот шаг, так как родители пострадавшего парня обратились в полицию с жалобой на то, что нападавший постоянно курил на лестничной площадке.

Помимо лишения свободы, 25-летний обвиняемый должен выплатить жертве моральный и материальный ущерб в размере 60 000 леев, а также 1 718 леев в пользу государства – за судебные издержки.