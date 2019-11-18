12 000 сигарет пытались нелегально провезти через границу

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В багаже у двоих граждан Молдовы в ходе процедуры сканирования было обнаружено 610 пачек с сигаретами. Сотрудники Пограничной полиции совместно с сотрудниками Таможенной службы зафиксировали инцидент в аэропорту Кишинёва.

Оба случая произошли 17 ноября. Табачные изделия должны были попасть в Великобританию разными рейсами.

В первом случае речь идёт о 25-летней жительнице села Рэдень Страшенского района. В багаже девушки пограничники обнаружили 410 пачек сигарет. Ещё 4 000 сигарет были обнаружены у 28-летнего уроженца Дубоссар. Оба нарушителя будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.