11 учеников школы в Тогатино остаются в больнице: что говорят врачи и местные власти

0

11 из 12 учащихся школы в Тогатино были госпитализированы на прошлой неделе в муниципальную детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний с пищевым отравлением. По словам врачей, состояние пациентов оценивается на данный момент как удовлетворительное.

Сегодня в ходе заседания примэрии муниципия Кишинёв и.о. руководителя Главного управления соцобеспечения и здравоохранения Каролина Олару сообщила, что 6 марта в гимназии №74 в Тогатино была зарегистрирована вспышка острого диарейного заболевания среди учащихся. 12 детей были госпитализированы. Специалисты Центра общественного здоровья проводят эпидемиологическое расследование для выяснения обстоятельств случившегося.

– На данный момент 11 детей остаются в больнице. Сегодня у них возьмут повторные анализы и начнут готовить к выписке. Предварительным диагнозом является пищевое отравление, но Центр общественного здоровья пока не вынес свой вердикт по этому поводу. Окончательного результата расследования пока нет, – рассказала Каролина Олару.

По словам и.о. примара муниципия Кишинёв Руслана Кодряну, Агентство по безопасности пищевых продуктов обнаружило в столовой картофель и свеклу с плесенью, а также рыбу, которую хранили вместе с мясом, и печенье с истекшим сроком годности. Напомним, что многочисленные нарушения, найденные сотрудниками НАБПП в столовой «Adolescența» сектора Чеканы, которая поставляет продукты питания в школу в Тоганино, были задокументированы, а фотографии, сделанные в столовой, попали в СМИ.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат сообщила, что на данный момент состояние 11-и учеников оценивается как удовлетворительное, но они ещё должны находиться под наблюдением врачей. По данным минздрава, дети отравились в школьной столовой, однако Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что не все из госпитализированных детей кушали в столовой, пишет protv.md.

Напомним, что на прошлой неделе в муниципальную детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний было госпитализировано 12 детей в возрасте от 7 до 15 лет с признаками пищевого отравления. Двое из несовершеннолетних были направлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Согласно предварительным выводам, ученики отравились после того, как поели столовой гимназии №74 в Тогатино. Муниципалитет приостановил деятельность продовольственного комбината сектора Чеканы «Adolescența», который поставляет еду в гимназию Тогатино и другие школы столицы, до тех пор, пока не будет установлена причина отравления.