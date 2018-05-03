11 снарядов времен Второй мировой войны обнаружено в селе Новоаненского района

11 снарядов времен Второй мировой войны обнаружено в селе Новоаненского района

Опасная находка была сделана в селе Хырбовэц в апреле.

Как сообщил командир батальона “Кодру” подполковник Георге Раку, найденные снаряды являются артиллерийскими, их калибр составляет 152 мм. Все опасные объекты были уничтожены на полигоне “Бульбоака”.

Также в апреле в городе Глодень саперами батальона “Молдова” была обезврежена обнаруженная там ручная граната Ф1. Всего же апреле в Молдове было обнаружено 57 взрывоопасных предметов.

Всего с начала текущего года сапёры Нацармии обезвредили около 80 снарядов по всей стране.

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