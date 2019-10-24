11 молдаванок стали жертвами сексуальной эксплуатации в Греции: участники преступной схемы задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли преступную группировку, специализирующуюся на торговле людьми. Они перевозили в Грецию девушек из Молдовы в целях сексуальной эксплуатации.

В августе 2019 года в правоохранительные органы обратилось лицо, заявившее, что его дочь находится в городе Афины в сексуальном рабстве. По данному факту было начато расследование, в ходе которого было установлено, что членами ОПГ являются граждане Республики Молдова и Албании.

Чтобы скрыть незаконное нахождение жертв на территории Греции, члены преступной группы добывали девушкам поддельные румынские паспорта, а также устраивали фиктивные браки с греческими мужчинами. Организатором схемы являлся 36-летний гражданин Албании. С ним “работали” ещё 14 человек из разных стран, включая четырёх молдаван (1 мужчина и 3 женщины в возрасте от 28 до 31 года).

Жертв вывозили в город Афины, где за ними велось постоянное наблюдение, в том числе посредством видеокамер. На текущий момент было выявлено 11 жертв, 3 из которых – несовершеннолетние. Девушки “работали” в две смены, каждая была вынуждена обслуживать от 25 до 80 клиентов в день. За “смену” они получали по 15 евро, а остальные деньги распределялись между членами преступной группы.

21 сентября в Афинах было проведено 11 обысков. В то же время был проведён обыск и на юге Молдовы, где в то время находился один из членов преступной группировки. В итоге в Греции были обнаружены 11 молдаванок в возрасте от 16 до 22 лет, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Также были задержаны 15 человек, в домах которых при обысках было обнаружено и изъято 72 540 евро, 4 автомобиля, 2 мотоцикла, небольшое количество кокаина, 5 поддельных ВНЖ, 2 поддельных румынских удостоверения личности, 29 мобильных телефонов. Во время обыска, проведённого в доме вербовщика из Молдовы, было изъято два оружия и боеприпасы. Обвиняемый в настоящее время находится под арестом, а на его имущество – 13 земельных участков и транспортное средство – наложен арест.

За совершённые деяния подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.