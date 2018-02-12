11 ДТП, 1 погибший, 12 раненых: статистика Нацинспектората патрулирования за выходные

Национальный инспекторат патрулирования подвел итоги минувших двух дней.

Так, в субботу и в воскресенье патрульные инспекторы обнаружили на дорогах страны 22 водителей,которые сели за руль в нетрезвом виде, а более 800 автовладельцев превысили максимально допустимую скорость движения.

В то же время за указанный промежуток времени произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек погиб, 12 ранены.

Национальный инспекторат патрулирования настоятельно призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, так как это является одной из главных причин ДТП.