11 человек сбили в Кишиневе на прошлой неделе

На прошлой неделе в столице произошло 24 ДТП. В их результате пострадали 24 человека.

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии Кишинева. Как рассказал замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук, в 4 случаях причиной аварии стало превышение скорости, а в 1 случае – несоблюдение дистанции.

Кроме того, были сбиты 11 пешеходов: шестеро вне пешеходных переходов и пятеро – на “зебре”. Все аварии с участием пешеходов происходили в дневное время суток.