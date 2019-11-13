11 000 договоров аренды зарегистрировали в налоговой с начала года

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В январе-октябре текущего года в Налоговой службе было зарегистрировано около 11 000 договоров сдачи в аренду недвижимого имущества. В результате в бюджет поступили доходы в размере 18,4 млн. леев, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев 2019 года инспекторы выявили 4 598 физических лиц, сдающих в аренду недвижимое имущество без регистрации в соответствии с законодательством. В то же время в бюджет были дополнительно рассчитаны: базовые платежи – 652,8 тыс. леев, пени – 33,4 тыс. леев и штрафы – 97,5 тыс. леев, пишет moldpres.md.

Согласно законодательству, граждане, сдающие в аренду недвижимость, обязаны регистрировать договоры найма в ГНС и платить налог в размере 7% от полученных доходов. Физические лица, которые не будут выполнять соответствующие обязательства, рискуют получить штрафы и санкции.