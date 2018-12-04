100-летняя жительница Кишинева поделилась секретом своего долголетия

100-летняя жительница Кишинева поделилась секретом своего долголетия

3 декабря Екатерине Триколич исполнилось 100 лет. 

Женщина родилась и работала поваром в буфете колхоза в селе Арионешть Дондюшанского района. Вырастила двух детей: мальчика и девочку, а теперь у нее трое внуков и правнучка. С 1993 года вместе с дочерью перебралась в столицу, где живет до сих пор.

Достигнув своего столетия, женщина может похвастать хорошей памятью. Она с легкостью может прочитать выученные еще в детстве стихи или спеть песни.

Юбилярша – первая в своем роду, кто достиг столь почетного возраста. Секрет ее долголетия, по словам ее дочери Елены, прост: Екатерина Триколич вела спокойную жизнь и учила своих детей терпению и умению прощать.

 

 

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