100 леев – наиболее часто подделываемая купюра в Молдове (ВИДЕО)

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Как показывает статистика, чаще всего фальшивомонетчики подделывают 100-леевые купюры. Больше 80% поддельных банкнот, обнаруженных в этом году, оказались именно этого номинала.

Всего из оборота были изъяты почти 490 фальшивок, что почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет canal3.md. На втором месте – купюры в 20 леев.

Из иностранной валюты злоумышленники чаще всего подделывают денежные знаки в 100 долларов или 100 евро. Таких банкнот было обнаружено более 50 – в 2 раза меньше, чем в 2018 году.

По словам экспертов, самый распространенный способ подделки молдавских денежных знаков – превращение 10 леев в 100. Для этого всего лишь необходимы отбеливатель, компьютер и принтер.

О том, что купюра – фальшивка, чаще всего выясняется, когда она попадает в руки сотрудников банка, пишет источник. Специалисты напоминают, что, по закону, преступникам, которые изготавливают и вводят в оборот фальшивые деньги, грозит до 15 лет тюрьмы.