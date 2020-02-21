100 дней в команде и с командой: Чебан представил свой первый отчет о работе генпримаром (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, заступивший на этот пост 11 ноября прошлого года, выступил сегодня с отчетом о 100 днях работы.

Градоначальник вышел к прессе вместе с вице-примарами, преторами и руководителями управлений, подчеркнув, что работает вместе с командой профессионалов. Он в очередной раз заявил, что в примарии Кишинева нет места политике. Это учреждение – для работы на благо жителей столицы.

– Хаос в Кишиневе длился слишком долго, а то, что я обнаружил 100 дней назад, я даже приблизительно не мог назвать столицей Республики Молдова. Это был населенный пункт с коррумпированным руководством, действовавшим в своих интересах. Примария была учреждением, которое не было прозрачным и открытым для своих граждан. С турникетом у входа и бюрократией. Но я также нашел команду хороших, трудолюбивых людей, которые хотят изменить всё к лучшему. Это команда, с которой на протяжении этих 100 дней мы работали бок о бок, – сказал Чебан.

Он заверил, что продолжит вместе с соратниками исполнять свой долг и делать всё возможное, чтобы шаг за шагом модернизировать Кишинев, подчеркнув, что для достижения этого необходимы совместные усилия.