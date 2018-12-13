100 детских площадок было установлено в Кишиневе по инициативе социалистов в этом году

Количество установленных в 2018 году в Кишиневе детских площадок по инициативе фракции социалистов в Муниципальном совете составило уже 100. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Ион Чебан

– На основании муниципальной программы специального назначения Партии социалистов сегодня завершаем работы по установке 100 детских площадок в этом году. На следующей неделе подробно расскажу, что нам удалось, над чем мы работаем и что предстоит сделать для столицы, – отметил социалист.

Напомним, по инициативе фракции ПСРМ в МСК в Кишиневе активно благоустраиваются дворы: в них, помимо детских, появляются фитнес-площадки и новые скамейки, восстанавливается уличное освещение и дорожное покрытие.