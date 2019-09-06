10-летняя девочка оказалась под колесами машины в Окнице

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ДТП произошло накануне в Окнице. Десятилетнюю девочку сбила машина в тот момент, когда она перебегала дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля марки BMW находилась 36-летняя жительница города.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Окницы Светланы Талпэ, несовершеннолетняя вышла из маршрутки и, не убедившись в безопасности, начала перебегать дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент ее и сбила машина. Девочке оказали первую медицинскую помощь, но госпитализация не понадобилась, пишет jurnal.md.

Другие обстоятельства случившегося выясняются.