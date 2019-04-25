10-летний ребенок отравился перекисью водорода

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В Республиканский центр матери и ребёнка в Тирасполе был доставлен 10-ти летний мальчик. Врачи диагностировали у него острое бытовое пероральное отравление химическим веществом.

Как впоследствии выяснили, ребенок набрал в рот перекись водорода, но проглотить не успел – выплюнул. Дедушка и бабушка хранили жидкость в гараже в обычной пластиковой бутылке из-под минеральной воды. Беспечность взрослых чуть не обернулась трагедией, пишет mvdpmr.org.

Врачи оказали пациенту экстренную медицинскую помощь. На данный момент он находится в общей палате. По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники милиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра и максимально обезопасить их пребывание в доме. Ядовитые вещества, лекарства, отбеливатели, кислоты и горючие жидкости нельзя оставлять в доступных местах. Ни в коем случае не стоит хранить их в бутылках для питьевых продуктов. При подозрении на отравление не надо заниматься самолечением, а сразу вызывать медиков.