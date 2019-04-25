10-летний ребенок отравился перекисью водорода

10-летний ребенок отравился перекисью водорода

В Республиканский центр матери и ребёнка в Тирасполе был доставлен 10-ти летний мальчик. Врачи диагностировали у него острое бытовое пероральное отравление химическим веществом.

Как впоследствии выяснили, ребенок набрал в рот перекись водорода, но проглотить не успел – выплюнул. Дедушка и бабушка хранили жидкость в гараже в обычной пластиковой бутылке из-под минеральной воды. Беспечность взрослых чуть не обернулась трагедией, пишет mvdpmr.org.

Врачи оказали пациенту экстренную медицинскую помощь. На данный момент он находится в общей палате. По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники милиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра и максимально обезопасить их пребывание в доме. Ядовитые вещества, лекарства, отбеливатели, кислоты и горючие жидкости нельзя оставлять в доступных местах. Ни в коем случае не стоит хранить их в бутылках для питьевых продуктов. При подозрении на отравление не надо заниматься самолечением, а сразу вызывать медиков.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md