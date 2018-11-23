10 лет тюрьмы светит двоим задержанным за кражу икон (ВИДЕО)

Двое мужчин в возрасте 35 и 43 лет, уроженцы Фалешт и Басарабяски, были задержаны сотрудниками полиции столичного сектора Буюканы по подозрению в совершении кражи в крупных размерах.

22 октября в полицию обратился 61-летний житель столицы, который рассказал, что из его квартиры были украдены ценные вещи. На месте полиция установила, что неизвестные взломали замок и проникли в квартиру, откуда вынесли 4 иконы XVII века, православный крест, сделанный из бронзы, зеркало в раме из бронзы и серебра, а также 2 подсвечника, на общую сумму в 254 800 леев.

Впоследствии подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию сектора Буюканы. Задержанные признали свою вину и сообщили полиции, что ранее работали у хозяина квартиры охранниками, а украденные товары продали неизвестным лицам за символическую цену в 4 000 леев. Мужчины ранее задерживались за подобные преступления.

В настоящий момент полиция разыскивает лица, скупившие украденные товары.

Задержанных поместили под стражу на 30 дней. По закону мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.