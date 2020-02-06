10 лет проведёт за решёткой осуждённый за совращение несовершеннолетнего

10 лет проведёт за решёткой осуждённый за совращение несовершеннолетнего

По требованию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), 56-летнему мужчине был вынесен приговор в виде 10 лет лишения свободы за сексуальную эксплуатацию подростка.

По словам прокуроров, преступление в отношении несовершеннолетнего было совершено в 2011 году. На тот момент жертве было 16 лет. Подсудимый воспользовался тем, что жертва находилась в плачевном финансовом положении и происходила из уязвимой семьи. Было установлено, что осуждённый неоднократно совершал действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

На данный момент к мужчине применена мера предварительного заключения.

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