10 лет могут провести за решёткой трое молдаван за крупную контрабанду табака

0

Трое граждан Республики Молдова вместе с двумя сообщниками из Украины были задержаны прошлым летом за контрабанду табачной продукции. Кишинёвская прокуратура завершила уголовное преследование и передала в суд материалы по делу о незаконном провозе через украинскую границу ферментированного табака, используемого при производстве сигарет.

Согласно обвинительному заключению, в мае 2018 года обвиняемые закупили у экономического агента 10 000 кг табака на сумму 700 000 леев. По предварительной договорённости товар был доставлен на склад, расположенный в Бричанском районе возле молдо-украинского таможенного поста. Через месяц подозреваемые ввезли контрабандой в Украину 2 013 кг табака и передали товар украинским сообщникам, у которых было оборудование для изготовления сигарет. Через месяц они намеревались перевезти еще 2 079 кг табака по той же схеме. Однако их действия не увенчались успехом: нарушители были задержаны правоохранителями в момент выгрузки табака.

Граждане Украины, участвовавшие в преступной схеме, были объявлены в розыск. Гражданам Молдовы, если они будут признаны виновными, грозит до 10 лет тюрьмы.