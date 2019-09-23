10 граждан Молдовы пострадали в серьёзной аварии в Румынии

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Пассажирский микроавтобус попал в серьёзную аварию в Румынии. По данным местной прессы, 14 пострадавших попали в больницу, один из которых находится в коме.

Инцидент произошёл сегодня утром, на участке трассы между Бухарестом и Урзичень. Всего в машине находилось 18 человек. Как пишет agora.md, 10 из них являлись гражданами Молдовы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения расстояния в зоне затруднённого трафика. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.