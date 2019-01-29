10 автомобилей застряли в снегу на трассах за последние сутки

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Согласно информации ГИЧС, в течение последних 24 часов бригады спасателей и пожарных потребовались в 10 ситуациях. В основном речь шла об эвакуации автомобилей.

За сутки сотрудники ГИЧС смогли помочь людям, находящимся в затруднительном положении, в следующих районах: Фалешты, Унгены, Гагаузия, Штефан-Водэ, Новые Анены, Чимишлия. К примеру, возле села Кобуска Ноуэ Новоаненского района спасатели вызволили из “снежного плена” 2 автомобиля. В одном из случаев в машине находилась беременная женщина, которая направлялась в Криулянский район. Спасателям удалось вернуть автомобиль на дорогу в кратчайшие сроки, женщина не пострадала.

В селе Попяска района Штефан-Водэ, Валя Пержей Чимишлийского района, а также в селе Буджак Комратского района сотрудники ГИЧС помогли машинам скорой помощи добраться до пациентов. Спасатели будут и дальше продолжать следить за ситуацией в стране и вмешиваться для предотвращения опасных ситуаций.