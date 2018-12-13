10 аварий за сутки: безрадостная статистика по Приднестровью

За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 дорожных происшествий. Один водитель получил травмы и был госпитализирован.

Женщина, находившаяся за рулём атомобиля Hyundai, нарушила скоростной режим и протаранила припаркованный Mercedes. В результате водителя доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей лица.

Из-за превышения скорости произошло ДТП в Бендерах. Водитель маршрутного такси врезался в стоявший у обочины автомобиль Mercedes, пишет mvdpmr.org.

4 автовладельца попали в ДТП при движении задним ходом. Двое не соблюли боковой интервал, один водитель не учёл габариты своего авто. В Григориопольском районе 41-летняя женщина-водитель не пропустила едущий по главной дороге автомобиль.

Обстоятельства всех случаев расследуют органы правопорядка.