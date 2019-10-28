10 000 пачек контрабандных сигарет изъяли на молдо-румынской границе (ФОТО)

10 000 пачек контрабандных сигарет изъяли на молдо-румынской границе (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции в Яссах совместно с молдавскими коллегами обнаружили и конфисковали 10 000 пачек сигарет, которые должны были попасть контрабандой в Румынию.

Инцидент зафиксировали 25 октября, передаёт echipa.md. В приграничной зоне были задержаны три человека, а также было обнаружено несколько коробок с сигаретами, которые впоследствии были конфискованы.

В результате подсчёта было выявлено 200 000 сигарет (10 000 пачек). Вся партия была изъята. Сотрудники Пограничной службы проводят расследование по факту контрабанды.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md