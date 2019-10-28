10 000 пачек контрабандных сигарет изъяли на молдо-румынской границе (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции в Яссах совместно с молдавскими коллегами обнаружили и конфисковали 10 000 пачек сигарет, которые должны были попасть контрабандой в Румынию.

Инцидент зафиксировали 25 октября, передаёт echipa.md. В приграничной зоне были задержаны три человека, а также было обнаружено несколько коробок с сигаретами, которые впоследствии были конфискованы.

В результате подсчёта было выявлено 200 000 сигарет (10 000 пачек). Вся партия была изъята. Сотрудники Пограничной службы проводят расследование по факту контрабанды.