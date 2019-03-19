10 000 единиц транспорта пересекли границу Молдовы за сутки

10 000 единиц транспорта пересекли границу Молдовы за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 37 103 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 19 870. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 810 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 072 пересечения, среди которых 5 055 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 345 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 369 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 005 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 887 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 2 640 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 124 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 1 826 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 364 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 193 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 912 пересечений.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.

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