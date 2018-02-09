1-ую Городскую больницу обязали выплатить штраф за смерть ребенка после 10 лет разбирательств

Решение о выплате медицинским учреждением 200 тысяч леев штрафа пострадавшей семье было принято Высшей судебной палатой после того, как ребенок скончался из-за неправильного диагноза и, как следствие, неправильного лечения. Судебные тяжбы по этому поводу длились около 10 лет.

Как пишет портал sanatateinfo.md, судьи установили, что поставленный врачами диагноз отличался от того, который по итогам смерти вынес судмедэксперт, а необходимое лечение практически отсутствовало, что подтвердила комиссия Минздрава. Ведомство также выяснило, что на следующий день после поступления в больницу малышку перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных, где она пролежала два дня и за ней наблюдал лишь дежурный врач. Что послужило причиной для перевода – неясно, тем более, что не было решения специальной комиссии по этому поводу.

Помимо прочего, у ребенка наблюдались судороги и рвота, однако малышку не осмотрели ни невролог, ни иммунолог, ни инфекционист и ни педиатр, хотя клинические показатели и впоследствии поставленный диагноз указывали на эту необходимость. В результате происшествия два врача реаниматолога, педиатр и глава отделения реанимации были санкционированы, отмечает источник.