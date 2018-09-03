1 сентября не для всех: на пороге детсада родители и дети узнали, что он закрыт (ВИДЕО)

Отправились в детский сад, но обнаружили запертые ворота. Речь идет о родителях, чьи дети посещали столичный детсад №106 на Ботанике. Учреждение было вынуждено прекратить работу по причине отсутствия повара.
Некоторые возмущенные родители рассказали, что их никто не предупредил о том, что детсад не будет работать и осенью. Многим пришлось на ходу менять планы. Нашлись и те, кто оставил детей в тех группах, где были воспитатели, несмотря на то, что кормить их не будут.
В свою очередь директор заявила, что своевременно оповестила родителей, что детсад прекращает работу из-за отсутствия повара. По ее словам, две сотрудницы, которые ранее готовили еду для детей, уволились в конце июля по состоянию здоровья, пишет protv.md.
В муниципии Кишинев работают 159 детских садов. Ранее Управление образования предупредило, что по меньшей мере 11 дошкольных учреждений столицы могут оказаться закрытыми по причине отсутствия в них поваров.