1 сентября не для всех: на пороге детсада родители и дети узнали, что он закрыт (ВИДЕО)

Отправились в детский сад, но обнаружили запертые ворота. Речь идет о родителях, чьи дети посещали столичный детсад №106 на Ботанике. Учреждение было вынуждено прекратить работу по причине отсутствия повара.

Некоторые возмущенные родители рассказали, что их никто не предупредил о том, что детсад не будет работать и осенью. Многим пришлось на ходу менять планы. Нашлись и те, кто оставил детей в тех группах, где были воспитатели, несмотря на то, что кормить их не будут.