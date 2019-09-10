1 ноября пройдет празднование 30-летия со дня основания этнокультурных организаций в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Игорь Додон провел встречу с руководителями этнокультурных организаций Республики Молдова. Участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с их деятельностью.

В частности, они говорили о подготовке к предстоящему празднованию 30-летия со дня основания этнокультурных организаций, которые играют важную роль в жизни всех этносов Молдовы и координации их деятельности с центральными и местными органами власти.

– Пришли к общему мнению что организация такого мероприятия необходима, и договорились провести его 1 ноября, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Говорили они и о необходимости имплементации принятой в 2017 году Правительством РМ Стратегии укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017-2027 годы. По мнению представителей организаций, реализация положений документа будет способствовать более гармоничному сосуществованию народов и культур в стране.

– Кроме того, обсудили подготовку и проведение 15 сентября XVIII Республиканского этнокультурного фестиваля, который традиционно проходит в начале осени и объединяет представителей десятков этносов, проживающих в Республике Молдова. В ходе беседы подтвердил, что Администрация Президента будет далее уделять особое внимание сохранению языков и культур всех этносов, населяющих страну, поскольку Республика Молдова – общий дом для всех нас, – подытожил Игорь Додон.