1 ноября начал вещание новый телеканал «Первый в Молдове»

1 ноября начал вещание новый телеканал «Первый в Молдове»
Новый телеканал Primul in Moldova («Первый в Молдове») с сегодняшнего дня доступен на всей территории Республики Молдова. Официальным представителем АО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) в республике стала компания ООО «Телесистем ТВ».

«Первый в Молдове» вещает в цифровом мультиплексе эфирного телевидения на частоте, где ранее был телеканал Accent TV, а также в сетях кабельных операторов.

Как отмечает Генеральный директор ООО «Телесистем ТВ» Станислав Выжга: «Телеканал сформирован на базе международной версии Первого канала с добавлением, согласно требованиям законодательства Республики Молдова, программ местного производства».

В сетке канала представлены главные шоу и самые популярные телехиты Первого канала: «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой, «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, «Модный приговор», «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, «Вечерний Ургант», «Мужское/Женское» с Юлией Барановской и Александром Гордоном, «Лучше всех» с Максимом Галкиным, «КВН», «Что? Где? Когда?», «Жить здорово!» с Еленой Малышевой, «Сегодня вечером», «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым и многие другие.

Одновременно с международными версиями Первого зрители «Первого в Молдове» увидят громкие кинопремьеры, концерты артистов российской эстрады, документальные и развлекательные проекты.

АО «Первый канал. Всемирная сеть», созданное в 1995 году, осуществляет формирование и круглосуточное вещание международных версий Первого канала в 190 странах мира, в том числе в Молдове.

Адаптированные версии Первого канала доступны более 300 миллионов русскоговорящих зрителей в Европе, Америке, Азии, на Ближнем Востоке, в Закавказье и Австралии.

 

 

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