1 марта в Тирасполе пройдут масленичные гулянья

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Празднование Масленицы в Тирасполе в этом году состоится 1 марта на центральной площади. Праздник организуют управление народного образования, культуры, физкультуры и спорта, а также ряд других организаций и предприятий.

В центре города пройдут спортивно-развлекательные мероприятия. Не обойдётся без блинов и сжигания чучела Масленицы, которое запланировано на 14:00, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

В тот же день в Приднестровье откроется и традиционная декада культурных мероприятий, посвящённых Мэрцишору.