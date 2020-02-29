1 марта в Бендерах усилят работу общественного транспорта

1 марта в Бендерах усилят работу общественного транспорта

1 марта в бендерском парке Александра Невского стартует сезон фестивалей. В 14:00 его откроет народное гулянье “Масленица, прощай! Мэрцишор, встречай!”.

По словам организаторов, готовится насыщенная культурно-развлекательная программа для всех возрастов. В день проведения фестиваля в городе будет усилена работа общественного транспорта: маршруток, троллейбусов и автобусов, пишет novostipmr.com.

Парковки для личного транспорта будут расположены в двух местах: на территории городского мототрека на ул. Панина и на территории крепости (заезд со старого входа в крепость). В случае нехватки места на вышеуказанных стоянках будет организована дополнительная парковка вдоль ул. Панина.

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