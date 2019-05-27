1 июня вход для детей в столичный зоопарк будет бесплатным

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1 июня, в Международный день защиты детей, вход для детей в столичный зоопарк будет бесплатным.

Об этом сообщили сегодня, 27 мая, в ходе заседания муниципальных служб. Кроме бесплатного входа, на территории зоопарка будет открыт «Сельский двор», где малыши смогут поиграть с домашними животными, передает moldpres.md. Заместитель директора зоопарка Сергей Пынзарь отметил, что «Сельский двор» расположен прямо у входа в учреждение. Он отметил, что идею переняли из-за рубежа, где на протяжении многих лет существуют такие детские площадки.

– Дети и взрослые смогут покормить находившихся там животных, погладить и даже обнять их. Единственное условие – посетителям запрещается кормить животных едой, принесённой из дому, – сказал Пынзарь.

Он добавил, что еще одним сюрпризом «Сельского двора» будет маленький верблюжонок, который родился этой весной. Стоит отметить, что коллекция зоопарка в настоящее время насчитывает более 1 600 видов животных. Ежегодно столичный зоопарк посещают около 300 тысяч человек.