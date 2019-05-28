1 июня состоится официальное открытие реконструированного парка “Долина роз”

0

Работы по восстановлению кишиневского парка “Долина роз” близятся к завершению. Основные аллеи заасфальтированы, обновили и освещение. Кроме того, полным ходом идет строительство современного спортивного комплекса. Здесь предусмотрены площадки для скейтбординга, волейбола, баскетбола, футбола и фитнеса. Проект реализуется по инициативе муниципальных советников-социалистов. Открытие обновленного парка намечено на 1 июня.

Преображение “Долины роз” началось несколько месяцев назад. На основных дорожках проложили асфальт, обновили бордюры, наладили современное освещение. На территории спортивного комплекса, строительство которого близится к завершению, уже установили корзины для баскетбола, сетки для волейбола и тенниса. Предусмотрено, что на площадке можно будет играть в футбол, гандбол и бадминтон. Это первый спортивный комплекс такого типа, построенный из муниципального бюджета, в рамках которого также предусмотрен и первый в столице скейтпарк, пишет ntv.md.

Как отмечают местные избранники от ПСРМ, доступ ко всем площадкам будет бесплатным. По их словам, процесс благоустройства парков в столице продолжится. Депутат ПСРМ, секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан подчеркивает: проекты по обновлению столичных скверов всегда были приоритетом для городской фракции формирования.

– Несмотря на все попытки обвинить нас в том, что мы не шли на сотрудничество, мы, социалисты, всегда поддерживали проекты, направленные на развитие города. И здесь, в “Долине роз”, изначально инициативы исходили от советников ПСРМ, которые были дополнены проектом по местному развитию Адриана Кулая и полностью поддержаны нашей фракцией. Спасибо всем задействованным в этом проекте. 1 июня – официальное открытие комплекса, – добавил он.