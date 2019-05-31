1 июня “Молодая гвардия” проведет праздники для детей по всей Молдове

1 июня “Молодая гвардия” проведет праздники для детей по всей Молдове

Молодежное крыло Партии социалистов “Молодая гвардия” поздравит детишек с 1 июня по всей стране. Праздничные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей, организованные молодогвардейцами, пройдут не только в столице, но и во всех районных центрах Молдовы. 

В Кишиневе праздник состоится на аллее бульвара Мирча чел Батрын на Чеканах с 16.00 до 19.00. В программе: клоуны, аниматоры, занимательные конкурсы, бесплатные мороженое, сладкая вата, попкорн, а также подарки.

Праздничные мероприятия, организованные “Молодой гвардией”, пройдут также в: Окнице, Дондюшанах, Рышканах, Дрокии, Сороке, Бельцах, Флорештах, Фалештах, Сынжерей, Новых Аненах, Кэушанах, Комрате, Чадыр-Лунге, Чимишлии, Леова, Кэлэрашь, Кагуле и Вулканештах.

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