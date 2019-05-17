1 июня дети смогут бесплатно посетить столичный зоопарк (ФОТО)

1 июня дети смогут бесплатно посетить столичный зоопарк (ФОТО)

В Международный день защиты детей посещение зоопарка для маленьких посетителей станет бесплатным. Также в этот день состоится открытие новой достопримечательности – сельского дворика.

На данной территории будут представлены козы, кролики, некоторые виды птиц, хомяки и даже осёл. Всех животных дети смогут погладить и накормить, пишет zugo.md.

Также 1 июня на территории зоопарка детей ожидают и другие сюрпризы. А пока праздник не наступил, гостям предлагают посетить недавно открытый серпентарий, где можно увидеть множество видов рептилий.

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