1 июня дети смогут бесплатно посетить столичный зоопарк (ФОТО)

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В Международный день защиты детей посещение зоопарка для маленьких посетителей станет бесплатным. Также в этот день состоится открытие новой достопримечательности – сельского дворика.

На данной территории будут представлены козы, кролики, некоторые виды птиц, хомяки и даже осёл. Всех животных дети смогут погладить и накормить, пишет zugo.md.

Также 1 июня на территории зоопарка детей ожидают и другие сюрпризы. А пока праздник не наступил, гостям предлагают посетить недавно открытый серпентарий, где можно увидеть множество видов рептилий.