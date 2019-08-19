1 600 нарушений и более 50 пьяных водителей: статистика НИП за выходные

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В минувшие выходные сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали 1 600 нарушений правил дорожного движения, большая часть которых связана с нарушением скоростного режима.

По данным НИП, всего за выходные дни были обнаружены 704 водителя, превысивших максимально допустимую скорость движения, а 53 водителя позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также 74 водителя не пристегнули ремни безопасности, 66 не пропустили пешеходов, а 32 человека управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.

Кроме этого, согласно статистике НИП, за минувшие выходные в стране произошло 28 ДТП, в которых пострадали 35 человек и один скончался.