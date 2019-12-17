1 300 евро за водительское удостоверение: житель Кагула задержан офицерами НАЦ (ФОТО)

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Житель Кагула вымогал у женщины 1 300 евро, пообещав взамен оформить документы, необходимые для получения водительского удостоверения. Он был задержан с поличным офицерами Национального антикоррупционного центра и помещён в изолятор на 72 часа.

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемый пообещал женщине подготовить пакет документов, необходимый для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения категории В. Он убедил женщину, что у него есть «связи» в различных госучреждениях, в том числе в Отеле регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава, а также в муниципальном медицинском центре. За свои «услуги» он попросил 1 300 евро.

Передача денег происходила под контролем офицеров НАЦ. Подозреваемый был задержан в центре Кагула. По факту извлечение выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.