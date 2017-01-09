ГЛАВНОЕ
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Разыскивается за кражу
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Водителей призывают не парковаться на обочинах дорог
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Годовщину битвы под Васлуем отметят в Кишиневе
Зачем в начале 90-х надо было останавливать заводы и фабрики, растаскивать по кирпичику фермы и агрокомплексы, чтобы сегодня выгнать из...
Всех, кто узнал преступника, просят сообщить об этом в 902.
В толстянке содержится в высокой концентрации мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приёмом лечебных препаратов на основе этого растения не ...
Три месяца будет действовать льготный акциз для авто с приднестровской регистрацией
С 1 апреля 2017 года запрещено передвижение по дорогам общего пользования транспортных средств с номерными знаками, зарегистрированн...
Жизнь после Нового года: как прийти в себя, когда праздники кончились
Существует ли "постновогодний синдром", какие проблемы обостряются после долгих праздников и что с этим делать....
Турция введет транзитные сборы для перевозчиков из Молдовы
Молдавским властям удалось отложить осуществление этого положения до обсуждения данного вопроса в ходе заседания в Кишинёве д...
Брат таланта. Краснодарец создал язык, сокращающий речевой поток
Краснодарец создал искусственный язык, который сравнивают с речью дельфинов и даже инопланетян. Его используют при написани...
В Молдове проживает более 3 млн. человек. У каждого из них своя история,...
Молдову называют страной «сильно пьющей». Мало того, в Европе мы еще и одн...
В Кишиневе продолжается сбор подписей в поддержку референдума по отст...