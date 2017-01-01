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Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с наступающим Новым годом
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Как сохранить новогоднюю елку
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Вкусный и полезный новогодний стол: советы диетолога
Зачем в начале 90-х надо было останавливать заводы и фабрики, растаскивать по кирпичику фермы и агрокомплексы, чтобы сегодня выгнать из...
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с наступающим Новым годом
Пусть этот новый год будет плодотворным, мирным и благоприятным для развития страны, для наших семей....
В толстянке содержится в высокой концентрации мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приёмом лечебных препаратов на основе этого растения не ...
Антикоррупционная прокуратура обвинила представителей руководства «Апэ-Канал» в нанесении крупного ущерба
В результате незаконных действий муниципальному предприятию был нанесен ущерб более, чем на 2 миллиона леев. За совершенн...
Вкусный и полезный новогодний стол: советы диетолога
У разных народов много примет о том, что должно быть на новогоднем столе, чтобы год был удачным и сытым. Есть такие и у м...
Две льготы на проезд в общественном транспорте объединяются
Компенсации устанавливаются территориальными органами социальной помощи примерно для 182 тыс. получателей....
Лизин пруд и усадьба Остафьево. Москва глазами Николая Карамзина
12 декабря 1766 года, в окрестностях Симбирска родился российский историк Николай Карамзин. Спустя 12 лет мальчик впервые попал в М...
В Молдове проживает более 3 млн. человек. У каждого из них своя история,...
Молдову называют страной «сильно пьющей». Мало того, в Европе мы еще и одн...
В Кишиневе продолжается сбор подписей в поддержку референдума по отст...