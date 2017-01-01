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01.01.1711:02:09

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ГЛАВНОЕ

Пусть этот новый год будет плодотворным, мирным и благоприятным для развития страны, для наших семей....
Специалисты дают советы, как сделать так, чтобы пушистая красавица радовала нас подольше....
У разных народов много примет о том, что должно быть на новогоднем столе, чтобы год был удачным и сытым. Есть такие и у м...

Когда судьба ставит тебе палки в колеса, ломаются лишь негодные спицы. И. Гете

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СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

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ОБЩЕСТВО

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с наступающим Новым годом

Пусть этот новый год будет плодотворным, мирным и благоприятным для развития страны, для наших семей....

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САД-ОГОРОД

Дерево лечит!

В толстянке содержится в высокой концентрации мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приёмом лечебных препаратов на основе этого растения не ...

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ИМЕЮ ПРАВО

Антикоррупционная прокуратура обвинила представителей руководства «Апэ-Канал» в нанесении крупного ущерба

В результате незаконных действий муниципальному предприятию был нанесен ущерб более, чем на 2 миллиона леев. За совершенн...

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ЗДОРОВЬЕ

Вкусный и полезный новогодний стол: советы диетолога

У разных народов много примет о том, что должно быть на новогоднем столе, чтобы год был удачным и сытым. Есть такие и у м...

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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Две льготы на проезд в общественном транспорте объединяются

Компенсации устанавливаются территориальными органами социальной помощи примерно для 182 тыс. получателей....

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УРОКИ РУССКОГО

Лизин пруд и усадьба Остафьево. Москва глазами Николая Карамзина

12 декабря 1766 года, в окрестностях Симбирска родился российский историк Николай Карамзин. Спустя 12 лет мальчик впервые попал в М...

Главный усадебный дом усадьбы Остафьево. © / Дмитрий Рогачёв / Commons.wikimedia.org

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ТИХИЙ ЧАС

Еще несколько слов о «тринадцатом альбоме» группы «Black Sabbath»

Старые «сэббаты» вернулись и не просто в исполнении старых хитов на концерте ли, в записи ли. ...

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ПОЛИТИКА

Ровно через неделю со дня вступления в должность главы республики Игорь Додон приступил к вручению государственных наград....
Пресс-секретарь Президента Игоря Додона Ион Чебан ответил спикеру Парламента РМ Андриану Канду, раскритиковавшему инициативу главы государства об аннулировании закона, перекладывающего на плечи граждан украденный ...
Новые и не совсем понятные меры безопасности были введены на пятом этаже здания правительства Молдовы, где находится кабинет премьер-министра Павла Филипа. Так, там в коридоре появился металлодетектор....

ДЕНЬГИ

За 8 лет 90,1 тыс. человек потеряли зарплату.
Раздавая проект бюджета, в парламенте сэкономили на бумаге....
Директор программ в рамках Центра юридических ресурсов Молдовы Надежда Хриптиевски отметила, что принят...

КУЛЬТУРА

Дочь всесильного князя Меншикова родилась 26 декабря 1711 года и умерла в этот же день 18-ю годами позже. Того, что пережила эта хрупкая девочка...
«АиФ» рассказывает историю Екатерины Савиновой - советской актрисы, чья судьба была одной из самых трагических в мире кино 50-60-х гг. ХХ в....
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В Transparency International отметили и высокий уровень коррупции среди депутатов, а также негативные социальн...
В толстянке содержится в высокой концентрации мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приёмом лечебных препаратов...

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