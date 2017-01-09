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ГЛАВНОЕ

Всех, кто узнал преступника, просят сообщить об этом в 902. ...
В течение трех дней, днем и ночью, были задействованы десятки единиц техники, а также было разбросано около 1200...
Битва под Васлуй - это славная страница в истории молдавского народа....

По тому, как люди отдыхают на природе, часто видно, как природа отдохнула на них.

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СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Почём идентичность?

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ОБЩЕСТВО

Разыскивается за кражу

Всех, кто узнал преступника, просят сообщить об этом в 902.

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САД-ОГОРОД

Дерево лечит!

В толстянке содержится в высокой концентрации мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приёмом лечебных препаратов на основе этого растения не ...

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ИМЕЮ ПРАВО

Три месяца будет действовать льготный акциз для авто с приднестровской регистрацией

С 1 апреля 2017 года запрещено передвижение по дорогам общего пользования транспортных средств с номерными знаками, зарегистрированн...

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ЗДОРОВЬЕ

Жизнь после Нового года: как прийти в себя, когда праздники кончились

Существует ли "постновогодний синдром", какие проблемы обостряются после долгих праздников и что с этим делать....

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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Турция введет транзитные сборы для перевозчиков из Молдовы

Молдавским властям удалось отложить осуществление этого положения до обсуждения данного вопроса в ходе заседания в Кишинёве д...

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УРОКИ РУССКОГО

Брат таланта. Краснодарец создал язык, сокращающий речевой поток

Краснодарец создал искусственный язык, который сравнивают с речью дельфинов и даже инопланетян. Его используют при написани...

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ТИХИЙ ЧАС

Еще несколько слов о «тринадцатом альбоме» группы «Black Sabbath»

Старые «сэббаты» вернулись и не просто в исполнении старых хитов на концерте ли, в записи ли. ...

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ПОЛИТИКА

Самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена – граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течен...
Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мёртвой точки, - заявил Игорь Додон....
Ровно через неделю со дня вступления в должность главы республики Игорь Додон приступил к вручению государственных наград....

ДЕНЬГИ

За 8 лет 90,1 тыс. человек потеряли зарплату.
Раздавая проект бюджета, в парламенте сэкономили на бумаге....
Директор программ в рамках Центра юридических ресурсов Молдовы Надежда Хриптиевски отметила, что принят...

КУЛЬТУРА

Битва под Васлуй - это славная страница в истории молдавского народа.
Нас ждет год, полный планов и действий, но шансы на победу, на благо страны и всех ее граждан, велики....
Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества.

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Западные СМИ лгут...

ВОПРОС-ОТВЕТ

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет....
В Transparency International отметили и высокий уровень коррупции среди депутатов, а также негативные социальн...
В толстянке содержится в высокой концентрации мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приёмом лечебных препаратов...

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